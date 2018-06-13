«الشارقة للفنون» تفتح باب المشاركة في «منصة الأفلام»

الشارقة (وام)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب المشاركة في الدورة الأولى من «منصة الشارقة للأفلام» والتي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 22 ديسمبر القادم.. داعية صناع الأفلام لتقديم أفلامهم سواء الروائية منها أو التجريبية الطويلة والقصيرة في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم. وستتنافس جميع الأعمال المختارة على ثلاث جوائز تمنح من قبل لجنة التحكيم خاصة بهذه الدورة وهي أفضل فيلم طويل وأفضل فيلم قصير وأفضل فيلم تجريبي.. بينما ستقام عروض منصة الشارقة للأفلام في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة إضافة لأماكن أخرى في المناطق الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.

وتتضمن الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام -والتي سيجري تقييمها من قبل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون- جلسات حوارية وورش عمل ودورات تدريبية وعروضاً سينمائية بما في ذلك العروض الأولى للأفلام التي حصلت على منحة الإنتاج من منصة الشارقة للأفلام. وتهدف مؤسسة الشارقة للفنون من خلال برنامج منصة الشارقة للأفلام إلى دعم المشهد الفني والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال توفير مساحة إبداعية خاصة بصناع الأفلام البارزين والناشئين والمنتجين والنقاد والطلاب على حد سواء.. إضافة إلى سعي المؤسسة لدعم إنتاج الأفلام في الدولة وإثراء المحتوى الذي تقدمه.