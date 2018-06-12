الكعبي يخلط أوراق «أسود الأطلس».. وحكيمي يطيح «منديل»

المهدي الحداد (موسكو)

يجري المنتخب المغربي حصته التدريبية الرابعة والأخيرة بملعب تشاكا بفورونيج، قبل السفر مساء اليوم نفسه إلى مدينة سان بطرسبوج في أقصى شمال روسيا، حيث ستُجرى مباراته الأولى أمام إيران يوم الجمعة المقبل.

«أسود الأطلس» اختاروا أن يحطوا الرحال بسان بطرسبورج قبل 48 ساعة من انطلاق المواجهة، وذلك للتمتع قليلا مع أجواء المونديال بهذه المدينة والتأقلم مع مناخها، الذي يعتبر ملائماً ومعتدلاً مقارنة مع فورونيج التي تعرف حرارة مرتفعة نوعاً ما.

واختار المنتخب المغربي قبل السفر التدريب أمام الجماهير وعدسات الإعلام، حيث قرر المدرب هيرفي رينارد فتح الأبواب في وجه الزوار والضيوف المغاربة، الذين وصلوا بكثافة وانتشروا في مختلف المدن الروسية خاصة فورونيج وموسكو.

وذلك بهدف تقريب اللاعبين من الصخب والضغط، بعدما ظلوا خلال الأيام الأخيرة في تركيز تام، وملاقاتهم مباشرة بالأنصار لتبادل التحية والحديث معهم، في خطوة تواصلية محمودة تهدف إلى رفع منسوب المعنويات وشحن البطاريات ومضاعفة الحماس لدى المجموعة ومعها الجمهور أيضا.