منافسة ثلاثيــة لتعويض غياب «الفرعون»

موسكو (الاتحاد)

يغادر اليوم المنتخب المصري، مدينة جروزني عاصمة الشيشان في طريقه إلى مدينة ييكاترنبرج الروسية، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب أوروجواي بعد غدٍ باستاد إيكاترنبرج، في بداية مشوار المنتخبين بدور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا، في إطار المجموعة الأولى.

ويؤدي المنتخب تدريباً خفيفاً بعد وصوله إلى المدينة بأحد الملاعب الفرعية، قبل أن يختتم تدريباته مساء الغد على استاد المباراة، استعدادا للمواجهة الأولى، وبحثاً عن أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم الذي يشارك فيه بعد غياب استمر 28 عاما. منتخب الفراعنة أكد جاهزية كل لاعبيه لخوض لقاء أوروجواي باستثناء محمد صلاح نحم الفريق ولاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما تأكدت سلامة عبد الله السعيد وعمرو وردة من إصابة الخلفية، كما أن الفريق يأمل في بداية قوية في البطولة، أملاً في تحقيق المفاجأة.

وبات صلاح بعيداً بنسبة كبيرة عن المشاركة في المباراة الأولى أمام أوروجواي، في ظل استمرار معاودة اللاعب الآم الكتف، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وبدأ الفرعون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب لأول مرة في جروزني، بعدما اكتفى طيلة الأيام الأخيرة بأداء تدريبات المشي فقط حول الملعب، إلى جانب تدريباته العلاجية والتأهيلية والتي يؤديها تحت إشراف مدرب ليفربول الإنجليزي والذي يرافقه في روسيا، حيث يشرف على تدريباته اليومية وبرنامجه العلاجي للتأكد من سلامته التامة قبل أن يتخذ قرار مشاركته في المباريات.