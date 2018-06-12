شعبية الكرة البرازيلية تتراجع

زيوريخ (رويترز)

تشتهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بالكرة القدم، لكن تقريراً توصل إلى أن 60 % فقط من البرازيليين الذين أجريت معهم مقابلات لديهم اهتمام بهذه الرياضة. وجاءت الإمارات على رأس القائمة التي أعدتها شركة نيلسن سبورتس لأبحاث التسويق، ورتبت 30 دولة وفقاً لنسبة من السكان، وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بالكرة.

وبلغت النسبة في الإمارات 80 %، وجاءت تايلاند في المركز الثاني 78 %، ثم تشيلي والبرتغال وتركيا «75» فيما احتلت البرازيل، الفائزة بكأس العالم 5 مرات، مركزاً متأخراً وهو 13.

وتراجعت النسبة في البرازيل من 72 % في 2013، قبل عام واحد من استضافة المونديال التي شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي.

وقال التقرير إن النسبة زادت في الصين من 27 % عام 2013 إلى 32 % في 2017، وفي الهند من 30 % إلى 45 % وفي الولايات المتحدة من 28 % إلى 32 %. وجاءت بريطانيا، رغم امتلاكها الدوري الانجليزي الممتاز، في المركز 17 بنسبة بلغت 51 % فقط.

وقال التقرير إن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرتغال، هيمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين اللاعبين، متقدماً بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسي.

وبلغ التفاعل مع رونالدو عبر وسائل التواصل «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» 570 مليوناً في أول 5 أشهر من العام الحالي، وهو ما يزيد بفارق كبير على نيمار «294 مليوناً» وميسي «201 مليون».

وعلى صعيد عدد المتابعين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، جاء رونالدو في الصدارة برصيد 322.8 مليون في تويتر وإنستجرام وفيسبوك، بينما امتلك نيمار 194.2 مليون متابع وميسي 181.9 مليون.