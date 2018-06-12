طرح تذاكر كأس العالم للأندية للبيع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 عن طرح تذاكر مباريات البطولة التي ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين لمحبي كرة القدم حول العالم، وبامكان الجميع شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط، وهي متاحة عبر الموقع.

وكان نادي ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، قد حجز تذكرته للدفاع عن لقبه، وانضم إليه ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى «الكونكاكاف»، وويلينجتون النيوزيلندي الفائز ببطولة اتحاد أوقيانوسيا، والعين ممثل الدولة في البطولة، ومن المنتظر أن تحجز هذه البطولة مكاناً مميزاً لها ضمن الفعاليات الرياضية لهذا العام.

وستنضم إلى البطولة ثلاثة فرق أخرى في وقت لاحق من هذا العام، الفائز بدوري أبطال آسيا، وبطل دوري أبطال أفريقيا، وبطل أميركا الجنوبية.

وتقام مباريات البطولة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وستاد هزاع بن زايد في العين.