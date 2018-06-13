26 لاعباً لمعسكر «الأولمبي» في هولندا

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الأولمبي لتدشين معسكره الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، ويخوض الأبيض الأولمبي ثلاث مباريات ودية، ويعقب المعسكر تجمع خارجي آخر في ماليزيا، من 30 يوليو حتى 13 أغسطس القادمين، يتخلله خوض مباراتين، ضمن البرنامج المعد للتحضير لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة جاكارتا الإندونيسية، من 14 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر.

واستدعى البولندي ماسيج سكورزا مدرب المنتخب 26 لاعباً للمعسكر، وهم سلطان المنذري، عبد الله علي النقبي (الوصل)، محمد الشامسي، أحمد راشد، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم، محمد عبد الباسط، محمد العكبري، خالد باوزير (الوحدة)، عبد الرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد الهاشمي «العطاس» (الجزيرة)، عبد الله غانم، حمد جاسم الجسمي، ماجد سرور، عمر جمعة ربيع (الشارقة)، حسين عبد الله، محمد خلفان الحراصي (العين)، إسماعيل خالد خميس (شباب الأهلي- دبي)، شاهين سرور الدرمكي (اتحاد كلباء)، أحمد ربيع الغيلاني (بني ياس)، جاسم يعقوب (النصر)، عبد الله حسن النوبي (حتا)، محمد خلفان المسماري (الفجيرة).

ويضم الجهاز الفني والإداري مترف الشامسي «مشرف المنتخب»، جمال بوهندي «مدير المنتخب»، ماسيج سكورزا «مدرب»، رافال جاناس «مساعد مدرب»، خالد علي جابر «مساعد مدرب»، نادر لمياجري «مدرب للحراس»، ووجسيتش إجناتيوك «مدرب لياقة بدنية»، ميروسلاف جيركل «محلل مباريات»، محمد العربي «طبيب»، محسن بلحوز «طبيب تغذية»، عبد الله الجليد «معالج طبيعي»، كريستيان تاناسي «مدلك»، إندراس كوفاز «مدلك»، جمال الحاج «مسؤول المهمات».

ويعد التجمع المقبل، الثالث للمنتخب، حيث قد سبق له التجمع الأول في البحرين، من 20 إلى 27 مارس الماضي، فور تولي المدرب البولندي ماسيج سكورزا المسؤولية في الشهر ذاته.