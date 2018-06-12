العين يجدد عقد زوران ويتمسك بنجوم الفريق

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن تجديد عقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش وجهازه الفني المعاون حتى نهاية موسم 2018-2019، وبموجب العقد الجديد يكمل مدرب «الزعيم العالمي» موسمين ونصف الموسم منذ توليه المهمة، وذلك بعد أن نجح مع فريقه في الحصول على ثنائية تاريخية الموسم الكروي المنصرم.

وأوضحت الشركة في البيان الذي أصدرته أمس، أن قرار الاستقرار الفني، جاء بناءً على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف وموافقة مجلس إدارة شركة كرة القدم، سعياً لتحقيق الطموحات المرجوة، خصوصاً أن «الزعيم» تنتظره تحديات مهمة في الموسم الجديد على جميع الصعد عالمياً، قارياً، إقليمياً ومحلياً.

وأكد العين حرصه على استمرار نجوم الفريق بعد الإعلان الرسمي عن تقديم عروض جديدة لتمديد التعاقد مع اللاعبين المنتهية عقودهم انطلاقاً من رغبة النادي في المحافظة عليهم، وذلك اتساقاً ولائحة سقف الرواتب، وعلى النحو الذي لا يتعارض مع التعميم والقرار الصادر والمنظم لشأن التعاقدات والذي تحدده اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها من الجهة المختصة والمسؤولة عن القرار.

وأشار النادي إلى أن تقرير المدرب زوران ماميتش، تضمن تحديد بعض الأسماء من اللاعبين المواطنين الذين بدأ النادي فعلياً معهم المفاوضات لاستقدامهم بهدف تعزيز قوة الفريق في الموسم الجديد، كما تقرر تصعيد بعض لاعبي الأكاديمية، أما البعض الآخر فسيؤجل قرار التحاقهم بالفريق بسبب نيلهم شرف الانضمام إلى الخدمة الوطنية، وكذلك تم تحديد عدد من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين لدخول قائمة الفريق وفقاً للقرار الصادر واللائحة المنظمة لهذا الشأن.