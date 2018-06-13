ليفربول بطل «حتا لكرة الصالات»

دبي (الاتحاد)

توج فريق ليفربول بلقب النسخة العاشرة لبطولة حتا لكرة قدم الصالات، والتي تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع نادي حتا، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم في مجال كرة القدم بمشاركة 16 فريقا. وجاء تتويج ليفربول بفوزه على فريق الصاعقة 3-1، وأهدت ليفربول كأس بطولة حتا، وتمكن فريق الإعصار من إحراز المركز الثالث، بعد فوزه 3-2 على فريق دبي.

وحصل عبد الرحمن سالم المقبالي من فريق ليفربول على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما أحرز أحمد إسحاق جعفر من فريق دبي جائزة هداف البطولة، وذلك بعد سجل 11 هدفاً في مرمى الفرق المنافسة، وحصل فريق دبي على جائزة الفريق المثالي عن لعبه النظيف.

وقالت هنى بكار الحارثي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي إن الهيئة تحرص على استثمار الفرص والمناسبات المختلفة لتعزيز سعادة أهالي منطقة حتا، وطرح برامج وتنظيم فعاليات تلبي تطلعاتهم.

وقالت: تطورت بطولة كرة القدم على مدار السنوات الماضية، وساهمت بشكل كبير وحقيقي في تطوير مهارات الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وسعدنا بالإقبال الكبير الذي حظيت به المباريات هذا العام، والتي ساهم بتنظيمها 15 متطوعاً من الهيئة، وهو ما يؤكد أهمية الفعاليات الرياضية في تعزيز التلاحم الاجتماعي والتواصل بين أهالي المنطقة.