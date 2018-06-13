إعادة تطوير منتجع الغزال للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي خططها لإعادة تطوير وإدارة نادي ومنتجع الغزال للجولف والرياضة، حيث سيحول مشروع التجديد والتطوير ملعب الجولف الرملي الوحيد في الإمارة إلى أرقى مركز رياضي ترفيهي على مستوى البلاد، ويتوقّع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2018.

وتخضع خمسة من المرافق ذات الخمس نجوم في المنشأة حالياً إلى تجديدات مُتميّزة وفقاً لأرقى المعايير العالمية تتضمن ملعب الجولف 18 حفرة شاملاً منطقة التدريب، المركز الرياضي الترفيهي، المبنى الإداري، ومطاعم.

وتحظى المنشأة، بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية المُتميّزة، بملعب رملي مرموق للجولف، ومجموعة متنوّعة من أماكن الأنشطة الترفيهية للباحثين عن المغامرة، فضلاً عن توسيع غرف تبديل الملابس، إضافة مرافق الألعاب الجديدة، وتطوير أماكن تناول الطعام لمستويات عالمية.

وقال سعود الشامسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يُمثّل نادي ومنتجع الغزال المنتج الأكثر فخامة وإثارة لمحبي الرياضة والعائلات الباحثين عن الهروب من الروتين اليومي والتمتّع بالمغامرة، أو الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل.

وقد تمّ وضع الخطط التطويرية لتعزيز مجتمع الجولف في نادي الغزال من خلال توسيع شبكة العضوية لهذه الرياضة وتلبية كافة احتياجاتها.

وتماشياً مع رؤية النادي وقيمه الراقية والمُستدامة، سيكون النادي رائداً في مجال الابتكار، الضيافة والجودة بحلول نهاية عام 2018».