«تراث الإمارات» يختتم «بطولة الرماية» في العين

العين (وام)

اختتم مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات أمس الأول، فعاليات البطولة الرمضانية الثانية المفتوحة للرماية وبطولة الرماية الأولى للمبتدئين اللتين نظمهما المركز، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني للنادي، واستضافهما نادي العين للرماية.

وتوج الفائزون بحضور كل من مبارك سيف العرياني مدير نادي العين للرماية عضو مجلس الإدارة، وخليفة بطي الشامسي مدير مركز العين ومجدي الخولي المدير التنفيذي لنادي العين للفروسية والرماية والجولف. وأحرز المركز الأول للبندقية الهوائية في البطولة المفتوحة أحمد سعيد أحمد وجاءت في المركز الثاني فاطمة خالد المنهالي، بينما توج بالمركز الثالث بندر نايف الكتبي، فيما فاز بالمركز الأول في بطولة المبتدئين للبندقية الهوائية - التي تنظم للمرة الأولى هذا العام - عبد الرحمن البلوشي تلاه ثانيا عبد الله الكتبي. وقال خليفة بطي الشامسي إن البطولة شهدت هذا العام مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المتبارين 180 رامياً، وهو ضعف عدد المشاركين في الدورة الأولى.. مقدما شكره وتقديره إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات لدعمه الكبير ورعايته الكريمة لكل الأنشطة التي تصب في تربية النشء على القيم الأصيلة والتراث الوطني للدولة.