محمد بن سلطان يؤازر الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بفريق أبوظبي وقدرات لاعبيه وحرص على الشد من أزره قبيل مغادرته إلى لندن، وقال الشيخ محمد بن سلطان خلال لقائه متسابقي الفريق: أنتم أبطال بمعنى الكلمة في كل المشاركات والحضور، ونريد أن تستمر صورة الأبطال والتألق معكم في المشاركة الحالية في لندن بإحراز المراكز الأولى والحفاظ على صدارة البطولة ومواصلة التفوق.

وأضاف: تحملون اسماً غالياً وعزيزاً علينا جميعاً، وهو الإمارات العربية المتحدة، وواجب الجميع السعي لأفضل تمثيل لهذا الاسم والتواجد الأميز بين كل المشاركين.