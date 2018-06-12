حمدان بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة وشركات نادي حتا

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي حتّا، وتضمن القرار تسمية علي محمد عبيد البدواوي رئيساً لمجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وأحمد سعيد محمد البدواوي بصفته المدير المالي للنادي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحيم عبيد عبد الله البدواوي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء أحمد خلفان محمد البدواوي بصفته رئيس شركة حتّا للاستثمار، حيي حسن خميس البدواوي بصفته رئيساً لقطاع الألعاب الرياضية.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، برئاسة علي محمد عبيد البدواوي، وأحمد سعيد محمد البدواوي نائباً للرئيس، وعضوية محمد سالم محمد البدواوي، محمد هاشم محمد البدواوي، هلال حمدان خلفان البدواوي.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، برئاسة حيي حسن خميس البدواوي، وعلي محمد عبد الله البدواوي نائباً للرئيس، وعضوية عيسى محمد راشد البدواوي.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة حتّا للاستثمار، برئاسة أحمد خلفان محمد البدواوي، وعلي سالم خليفة الكعبي نائباً للرئيس، وعضوية أحمد ماجد خلفان البدواوي، حمد خميس حمد البدواوي، حمد سعيد خلفان المطيوعي.

وتم إصدار القرارات وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2009 وتعديلاته بقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الرياضي، كما نصت القرارات على أن تباشر مجالس الإدارات أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، وأن تكون مدة كل مجلس إدارة أربع سنوات، من تاريخ صدور هذا القرار، وأن تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.