ذهبية وفضيتان لمربط دبي في بطولة براغ الدولية

دبي (الاتحاد)

حصد مربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة المهرات عمر السنة، وفضيتين في بطولة براغ الدولية لجمال الخيول العربية التي اختتمت في العاصمة التشيكية براغ السبت الماضي.

وأحرزت المهرة الأجمل «دي غالية» ذهبية المهرات عمر السنة، كما استطاعت المهرة الرائعة «دي غرام» من إحراز الفضية ومركز الوصافة خلف المهرة «دي غالي»، وتمكنت المهرة المتميزة «دي مميزة» من مطاردة المهرات المتوجة في نفس الفئة باحتلالها المركز الرابع، بتميز عال كادت معه أن تستكمل احتكار مربط دبي لبطولة المهرات بعمر السنة بالكامل.

واحتفظت المهرة «دي يارا»، وهي كذلك من الفحل «إف إي إل رشيم» والفرس «فراسيرا ماشار» بمركز الوصافة الذي نالته في بطولة براغ العام الماضي، لتحرز ميدالية فضية بمواصفات ذهبية بالنظر إلى شراسة المقومات الجمالية للمهرات المتبارية ومستوى تمثيلها العالي للمرابط التي اختارت أفضل المهرات لديها لاقتناص ألقاب براغ الدولية.