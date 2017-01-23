ميل جيبسون يأمل تشديد قواعد حيازة الأسلحة

برلين (د ب أ)

أعرب الممثل والمخرج الأميركي الشهير ميل جيبسون عن أمنيته في تشديد قواعد حيازة الأسلحة بالولايات المتحدة الأميركية. وقال جيبسون (61 عاماً) في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «هناك بعض الأشخاص يصلون إلى الأسلحة وينظمون بها أشياء بغيضة حقا».

وتابع نجم هوليود الشهير الحاصل على جائزة أوسكار قائلاً: «آمل أن يكون هناك إعادة تفكير في ذلك في أي وقت».

ولكنه لا يرى أن الحظر أمراً مناسباً، وقال «حيازة الأسلحة كانت دائماً أمراً طبيعياً في الولايات المتحدة، وتعد راسخة تماما في العقول. لا يمكن إلغاء ذلك بسهولة». وأشار إلى أنه ليس لديه شخصياً أي سلاح ناري في منزله، وقال: «لا! لم أستخدمه مطلقاً». وعقب فترة انقطاع عن الإخراج دامت عشرة أعوام، سوف يعرض الفيلم الجديد لجيبسون «هاكسو ريدج» في دور العرض اعتباراً من يوم الخميس المقبل 26 يناير الجاري. وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لمحارب أميركي في الحرب العالمية الثانية يدعى ديسموند دوس، ويقوم فيه بدور البطولة الممثل الإنجليزي الشاب أندرو جارفيلد.