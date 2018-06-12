وليد بن عمر يقود «يد النصر»

رضا سليم (دبي)

اتفقت إدارة نادي النصر مع المدرب التونسي وليد بن عمر على قيادة الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بشكل رسمي بعد إجازة العيد، على أن يبدأ المدرب مهمته الجديدة مباشرة لتجهيز العميد للموسم الجديد، بعدما أنهى ارتباطه مع نادي الجزيرة بعد عدة سنوات قضاها مع فخر أبوظبي لاعباً ومدرباً، وحصل معه على عدد من البطولات.

وأعلن نادي الشارقة تعاقده مع المصري علي زين لاعب منتخب مصر ولاعب الجزيرة السابق للعب في صفوف الفريق الأول الموسم المقبل، ويأتي التعاقد مع زين القادم من الدوري الفرنسي ليكون بديلاً للتونسي سليم الهدوي الذي انتهى عقده مع النادي، كما يعد زين من الصفقات القوية التي سعى إليها النادي بترتيبات مسبقة مع اللاعب، حيث بدأت المفاوضات منذ عدة أشهر، ورغم أن اللاعب تلقى عروضاً للعب في الدوري الألماني، إلا أن إدارة الشارقة نجحت في إبرام التعاقد معه.