ارتفاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في اليابان



تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018 طوكيو (د ب ا) ارتفع مؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في اليابان خلال أبريل الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق، حسب ما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس. وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة خلال أبريل الماضي بنسبة 1.4% مقارنة بمارس الماضي، وذلك بعد تراجع شهري بنسبة 0.3% خلال مارس الماضي. وارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاعات المعلومات والاتصالات والتمويل والتأمين والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه وخدمات الترفيه وتجارة التجزئة وتجارة الجملة وتأجير السلع والخدمات الطبية والرعاية الصحية.