تراجع مبيعات «بي.إم.دبليو» الشهر الماضي

ميونيخ (د ب ا)

تراجعت مبيعات مجموعة «بي.إم.دبليو» الألمانية للسيارات خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي إلى 204041 سيارة. وجاء هذا التراجع على خلفية إعادة هيكلة إنتاج السيارة «بي.إم.دبليو إكس3» وتقلب المبيعات في الصين بسبب تغيير رسوم الاستيراد.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تحمل علامة «بي.إم.دبليو» بنسبة 1.8% سنويا إلى 173940 سيارة، في حين تراجعت مبيعات سيارات «ميني» بنسبة 4.4% إلى 29767 سيارة.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات «بي.إم.دبليو» من السيارات الكهربائية بنسبة 39.2% سنويا إلى 10213 سيارة خلال مايو الماضي.

في المقابل، بلغت مبيعات مجموعة «بي.إم.دبليو جروب» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مليون سيارة بزيادة سنوية نسبتها 1.6% وهي أعلى مبيعات في مثل هذه الفترة.

من ناحيته قال بيتر نوتا عضو مجلس إدارة «بي.إم.دبليو» والمسؤول عن المبيعات وقطاع سيارات «بي.إم.دبليو» إن «بيع أكثر من مليون سيارة في مثل هذا الوقت من العام يمثل مرحلة رئيسة حقيقية».