مزيد من قدرات «القيادة المستقلة» في النسخة المقبلة من «تسلا»

نيويورك (أ ف ب)

تعهد إلون ماسك المدير التنفيذي لـ «تيسلا» بتقديم مزيد من الوظائف التي تتيح قيادة مستقلة لسيارات المجموعة في ظروف معينة، في إطار النسخة المقبلة من نظام «أوتوبايلت» المرتقبة في أغسطس.

وكتب ماسك على حسابه في «تويتر» «كنا حتى الآن نركز بالكامل على مسائل السلامة في أوتوبايلت، لكننا سنشغّل في النسخة التاسعة وظائف القيادة الذاتية».

وكان رئيس المجموعة يردّ على أحد مستخدمي الإنترنت الذي اشتكى من مشاكل واجهها مع نظام «أوتوبايلت»، وهو برمجية تتيح قيادة شبه مستقلة للمركبة لكن ينبغي للسائق أن يبقى دائم التنبّه وألا يفلت المقود. وأوضحت «تيسلا» في تعليقات تلت تصريحات مديرها أن المركبات المجهزة بأحدث نماذج هذا النظام ستكون ذاتية القيادة في بعض الحالات.

ولم يقدم ماسك مزيدا من التفاصيل، غير أن تعهداته هذه تنذر بأن السيارات الذاتية القيادة ستنتشر على الطرقات الأميركية في وقت أبكر من المتوقع، رغم كل الإشكاليات التي لم يتمّ حلّها بعد.