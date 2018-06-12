مزيد من قدرات «القيادة المستقلة» في النسخة المقبلة من «تسلا»

نيويورك (أ ف ب)
تعهد إلون ماسك المدير التنفيذي لـ «تيسلا» بتقديم مزيد من الوظائف التي تتيح قيادة مستقلة لسيارات المجموعة في ظروف معينة، في إطار النسخة المقبلة من نظام «أوتوبايلت» المرتقبة في أغسطس.
وكتب ماسك على حسابه في «تويتر» «كنا حتى الآن نركز بالكامل على مسائل السلامة في أوتوبايلت، لكننا سنشغّل في النسخة التاسعة وظائف القيادة الذاتية».
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ولم يقدم ماسك مزيدا من التفاصيل، غير أن تعهداته هذه تنذر بأن السيارات الذاتية القيادة ستنتشر على الطرقات الأميركية في وقت أبكر من المتوقع، رغم كل الإشكاليات التي لم يتمّ حلّها بعد.
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