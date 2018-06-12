الذهب ينزل بفعل قوة الدولار

واشنطن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس، مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتترقب الأسواق الآن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الأرجح برفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش، ونزل المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1% أيضا إلى 1301.90 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام الين أمس، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا «شاملا» خلال قمة تاريخية تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي اجتماعات بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 16.87 دولار للأوقية.

وبلغ المعدن أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية أمس الأول.