الأسواق الآسيوية والأوروبية تسجل ارتفاعاً بعد قمة سنغافورة التاريخية

هونج كونج (أ ف ب)

سجلت أسواق المال الرئيسة في آسيا وأوروبا أمس ارتفاعاً بعد قمة تاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء.

وقال ترامب أمس، إنه بنى «علاقة خاصة» مع الزعيم الكوري الشمالي الذي أعاد تأكيد التزامه «النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية»، في وثيقة مشتركة وقعها الزعيمان.

وأعطت القمة الأمل بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن المستثمرين لا يزالون قلقين من حرب تجارية شاملة عقب قمة السبع في كندا نهاية الأسبوع الماضي، التي انتهت بتراجع ترامب عن دعمه لبيان مشترك متهماً رئيس الوزراء المضيف جاستن ترودو بعدم النزاهة.

وجاءت تلك المواقف، بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، مثيراً تهديدات بإجراءات انتقامية يخشى البعض تصاعدها.