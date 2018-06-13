«نون» توسع حضورها العالمي بشراكة جديدة مع «إيباي»

دبي (الاتحاد)

وقعت «نون»، اتفاقية شراكة مع «إيباي»، تتيح لعملاء المنطقة فرصة شراء أكثر المنتجات مبيعاً من الولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى حول العالم بكل سهولة وبساطة.

كما تتولى «نون» إنجاز جميع الطلبات من «إيباي» التي يتم استكمالها عبر منصتها، لتقوم بتوصيلها إلى العملاء مباشرة.

وقال محمد العبار مؤسس «نون»: بهذه الخطوة، نقدم لعملائنا إمكانية الوصول إلى منتجات ليست متوفرة حالياً في المنطقة. وبوصفنا منصة تسوق إلكترونية تم تطويرها في المنطقة ولأجل المنطقة، نحرص على الإصغاء لعملائنا لرفدهم بتجربة تجزئة إلكترونية تواكب متطلباتهم».

وتتوفر تجربة «نون» المدعومة من «إيباي» للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدءاً من النصف الثاني لعام 2018، عبر تطبيق «نون»، وأيضاً على الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر. وسيكون بالإمكان إرجاع المنتجات التي تم شحنها من أي مكان في العالم ببساطة إلى «نون»، مع إمكانية استرجاع قيمة شرائها كاملة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها.

وأضاف العبار:«في ظل الازدهار المتواصل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، تأتي هذه الشراكة لتضمن لمنصة ’نون‘ تعزيز ريادتها على صعيد توجهات التسوق الرقمي وخيارات العملاء».