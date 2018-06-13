303 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكمبوديا

أبوظبي(الاتحاد)

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكل من كمبوديا وغامبيا نمواً نسبياً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكمبوديا 303.4 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ108.9 مليون دولار في 2012، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وغامبيا 37.3 مليون دولار عام 2017، مقابل حوالي 31.9 مليون دولار في 2012.

ويرتكز اقتصاد الدولتين على قطاعات الزراعة والخدمات والسياحة، فيما يتوقع أن يشهدا مزيداً من النمو المرحلة المقبلة، نتيجة لسياسات الإصلاح الجاري تنفيذها من قبل حكومتي البلدين.

جاء ذلك في قراءة أعدتها وزارة الاقتصاد بشأن التقريرين الصادرين عن منظمة التجارة العالمية حول مراجعة السياسات التجارية لكل من كمبوديا وغامبيا، حيث رصدت القراءة، الذي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عدداً من التطورات الإيجابية للدولتين والتي من شأنها أن تنعكس على الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة في المرحلة المقبلة.

وقالت عائشة سعد الكبيسي، مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة، إن تقارير مراجعة السياسات التجارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة، وترصد أهم ملامح ومقومات بيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وكذلك السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج.

حيث تعد تلك التقارير من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.

وتابعت أن الوزارة تحرص على إعداد قراءة في تلك التقارير لتعزيز الوعي لدى القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة.

وأشارت إلى أن تقريري مراجعة السياسات التجارية لكل من كمبوديا وغامبيا، رصدا عدداً مهماً من التطورات الإصلاحية والاقتصادية وما يمكن أن تولده من فرص وتحديات أمام الاستثمار الأجنبي، نستعرض أبرزها في تلك القراءة.