«تبارك» تحول 45 مليون سهم من حصتها في «دريك آند سكل»

دبي (الاتحاد)

قالت شركة «دريك آند سكل» آنترناشيونال إن شركة «تبارك للاستثمار» قامت بتحويل 45 مليون سهم من حصتها في الشركة من بنك «الإمارات للاستثمار» إلى مؤسسة مالية أخرى، كضمان مقابل الحصول على تسهيلات مالية، بحسب تنويه نش أمس على موقع سوق دبي المالي. وأوضحت الشركة في البيان أنه تم نقل ملكية هذه الأسهم مع احتفاظ شركة «تبارك للاستثمار» بكامل حقوقها كمالك فعلي لهذه الأسهم.

وكانت شركة «تبارك للاستثمار» قد أعلنت في شهر أبريل أنها قامت بتحويل 57 مليون سهم من حصتها في شركة «دريك آند سكل» آنترناشيونال إلى بنك «الإمارات للاستثمار»، كضمان مقابل الحصول على تسهيلات مالية.