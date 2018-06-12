حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، أمام ضغوط بيع طالت عددا من الأسهم القيادية والمنتقاة بهدف جني أرباح على الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك تزامناً مع هدوء التعاملات وبدء إجازات عيد الفطر المبارك.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 428 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 236.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3578 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 34 سهماً، وظلت أسعار 20 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02%، ليغلق عند مستوى 4734 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 71.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 187.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1123 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وشهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، ومنها سهما «إعمار» و«جي إف إتش»، ليغلق على تراجع بنسبة 0.59% عند مستوى 3078 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 165.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 241.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2455 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 4 أسهم، فيما تراجعت أسعار 23 سهماً، بينما ظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «المشاريع الطيبة» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، محققاً تداولات بقيمة بلغت 40.4 مليون درهم، بكميات وصلت إلى 24.9 مليون سهم، ليغلق منخفضاً عند سعر 1.62 درهم، خاسراً 18 فلساً عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 46.4 مليون سهم، بقيمة 37.1 مليون درهم، ليغلق منخفضاً بنسبة 1.84% عند سعر 0.800 درهم، فيما جاء سهم «إعمار» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة محققاً تداولات بقيمة 40.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 7 ملايين سهم، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.86% عند سعر 5.75 درهم.