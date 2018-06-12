«الأوراق المالية»: أنجزنا %100 من متطلبات الترقية إلى الأسواق المتقدمة

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع 100% من متطلبات واشتراطات ترقية الأسواق المالية المحلية على قائمة الأسواق المتقدمة، بحسب الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الزعابي في تصريحات صحفية: «نحن جاهزون الآن، بعدما نجحت الفرق التابعة للهيئة في إعادة هيكلة التشريعات والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في الأسواق المالية المحلية خلال العامين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لأعمال مجالس الإدارات وحوكمة الشركات ونظم الإفصاح واستدامة الأعمال».

وأضاف الرئيس التنفيذي: «الدور يقع حالياً على عاتق الأسواق المحلية للتحرك فيما يخص التسوية النقدية في مصرف الإمارات المركزي وتسوية الأوراق المالية والتقاص المركزي»، مؤكداً أن الهيئة تعمل مع الأسواق حالياً لتفعيل آلية التصويت عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. وحول الإدراجات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، أشار الزعابي إلى أن الهيئة تلقت 4 طلبات من شركات تعمل في قطاعات الصناعة والتأمين والخدمات المالية لطرح أسهمها في سوق الأسهم المحلية، فيما تنتظر الشركات التوقيت المناسب للطرح، متوقعاً أن يكون هناك إدراج واحد على الأقل في الربع الرابع من العام الجاري، لا سيما في ظل تحسن ظروف السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة تجري تعديلات على قانونها، ويجري حالياً مراجعته، ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة ورفع القانون لمجلس الوزراء في سبتمبر القادم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تجهيز نظام التكنولوجيا المالية الـــ «FinTech» ليبدأ العمل به اعتباراً من سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لتجهيز مختبر تنظيمي يوفر بيئة تجريبية آمنة (sand- box) فيما يتعلق بالتعامل مع إصدارات العملات الافتراضية ICOs.