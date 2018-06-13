%3.1 ارتفاع أسعار الأغذية بأبوظبي الأسبوع الماضي

أبوظبي(الاتحاد)

أظهر تقرير مركز الإحصاء أبوظبي حدوث تغير نسبي في الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 3.1%. أما على مستوى المناطق فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 2.5%، وارتفع بنسبة 4.2% في منطقة العين.

وارتفع في منطقة الظفرة بنسبة 3.5% مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

أما من حيث حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية، فقد شهد الأسبوع الثالث ارتفاعاً في أسعار مجموعة «اللحوم» بنسبة 7.1%، وارتفاع أسعار مجموعة «الفواكه» بنسبة 6.1%، وارتفاع أسعار مجموعة «الأسماك والأغذية البحرية» ومجموعة «الزيوت والدهون» بنسبة 5.9% لكل منهما.

وأكد مركز الإحصاء -أبوظبي أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.

وأوضح مركز الإحصاء –أبوظبي أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها.