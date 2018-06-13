%3.1 ارتفاع أسعار الأغذية بأبوظبي الأسبوع الماضي

أبوظبي(الاتحاد)
أظهر تقرير مركز الإحصاء أبوظبي حدوث تغير نسبي في الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 3.1%. أما على مستوى المناطق فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 2.5%، وارتفع بنسبة 4.2% في منطقة العين.
وارتفع في منطقة الظفرة بنسبة 3.5% مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.
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وأكد مركز الإحصاء -أبوظبي أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.
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