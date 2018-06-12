%7.2 نمو الناتج الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية

دبي(الاتحاد)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.8% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) خلال العام 2017 مقارنة مع 2016، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما ارتفع بنسبة 7.2٪ بالأسعار الجارية.

وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.

وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكّد معاليه نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.