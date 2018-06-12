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2.5 % للقطاعات غير النفطية العام الماضي

%7.2 نمو الناتج الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018

دبي(الاتحاد)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.8% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) خلال العام 2017 مقارنة مع 2016، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما ارتفع بنسبة 7.2٪ بالأسعار الجارية.

وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.

وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكّد معاليه نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكّد أهمية التطورات التي حدثت في الدولة، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، وكذلك أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي. ... المزيد
     
 

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