تطبيقات لأماكن المساجد والمطاعم الحلال في العالم

يحيى أبوسالم (دبي)

مع التطور التكنولوجي السريع وانتشار التطبيقات الذكية التي تلبي الاحتياجات والاهتمامات كافة، تظهر باقات برمجية متنوعة من التطبيقات الإسلامية حرص ملايين المسلمين على متابعتها واستخدامها في أجهزتهم الذكية، على رأسها برامج للقرآن الكريم وتلاوته وترجمته لتسهل على الصائم قراءة القرآن في أي مكان، بالإضافة إلى وتحديد القبلة والتقوم الهجري ومنبه بمواقيت الصلاة، كما انتشرت برامج الفتاوى والنصائح الطبية للمحافظة على الصحة خلال فترة الصيام، ومن أحدث التطبيقات التي تشهدها متاجر البرامج خرائط للمطاعم الحلال حول العالم.

«Salatuk»

1- إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط جداً، وهدفه واضح لمعرفة أوقات الصلاة من خلاله، فهذا التطبيق سيكون الحل الأمثل لك، حيث يتميز بالعديد من الخصائص والميزات، كالسرعة في التصفح والتعامل معه، وذلك كونه لا يستهلك مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف «الرام».

2- يمكنك من خلال التطبيق تحديد مكان إقامتك ليقوم بشكل آلي بعرض أوقات الصلاة المتطابقة للمدينة التي توجد فيها، بالإضافة إلى إمكانية معرفة المساجد القريبة من المستخدم حسب موقعه، وكم تبعد عنه.