جامع محمد الأمين في بيروت والواقع في ساحة الشهداء يعد أضخم وأفخم المساجد في لبنان، ويتسع لنحو خمسة آلاف مصل. الجامع تأسس في بداية الأمر كزاوية صوفية عام 1853م باسم «زاوية الشيخ محمد أبو النصر» حيث منح السلطان العثماني عبد المجيد (1839-1861) قطعة أرض للشيخ تقديرا لجهوده الدينية لينشئ زاوية للتعبد والتعليم الديني. ولاحقا قام الشيخ بتحويل الزاوية إلى جامع صغير حمل اسم (محمد الأمين) نسبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي منتصف القرن العشرين برزت فكرة توسيع الجامع وجمعت التبرعات لهذا الغرض إلا أن الحرب الأهلية في البلاد أجلت المشروع لأجل غير مسمى، وفي 2002م وضع حجر أساس بناء الجامع الحالي.