البحث عن الثنائي الأكثر رومانسية



تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) شكلت بعض الثنائيات تميزاً واضحاً في دراما رمضان هذا العام، حيث تفوق بعض الممثلين والممثلات في تجسيد الرومانسية على الشاشة، ونال بعضهم كلمات الثناء والإعجاب من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه قبل نهاية السباق الرمضاني بأيام قليلة، أطلق استطلاع عبر «مواقع التواصل» لاختيار الثنائي الأكثر رومانسية، وشمل الاستطلاع نادين نجيم وعابد فهد بطلي مسلسل «طريق»، ودانييلا رحمة وباسل خياط، بطلي مسلسل «تانغو»، وماغي أبو غصن وقيس شيخ نجيب بطلي مسلسل «جواليا»، وظافر عابدين وأمينة خليل بطلي مسلسل «ليالي أوجيني»، ومي عز الدين وخالد سليم بطلي مسلسل «رسايل»، وتيم حسن ونيكول سابا بطلي مسلسل «الهيبة – العودة».