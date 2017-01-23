الأهلي والشباب.. الليلة في قمة دوري السلة

علي معالي (دبي)

تشهد صالة النادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم مباراة قمة دوري السلة، التي تجمع الأهلي مع الشباب في الجولة السابعة لـ«دوري مجموعة دبي للعقارات»، ويفك اللقاء الارتباط بين المتصدر والوصيف، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط 10 نقاط، وبالتالي تحمل مباراة الليلة قمة السخونة بين الفرسان والجوارح.

مباراة الليلة تحمل الكثير من التحديات بين الفريقين، الأهلي لديه ذخيرة جيدة من اللاعبين المواطنين الذين نجحوا حتى الآن في إثبات كفاءتهم العالية على المستويين المحلي والدولي، الأهلي هو ماكينة تفريخ لاعبين للمنتخب الوطني بكل المقاييس، وسيكون الألماني بيتر شورمز متسلحا بمجموعة من اللاعبين أبرزهم: سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك وأحمد عبد اللطيف وطلال سالم وخميس أحمد وقيس عمر، ومعهم الأميركي صاموئيل ديفيد، المحترف بالفريق، ولا يعتمد عليه الفريق كثيرا، لكن سيكون له اليوم دور مهم في خطة المدرب، على اعتبار أنه سيتم الاستفادة من جهوده في بطولة دبي الدولية، وكذلك بطولة الخليج للأندية التي تقام في البحرين. في المقابل فإن المصري أحمد عمر مدرب الشباب «حامل اللقب» يخطط كيفية الخروج فائزا باللقاء أيضا للحفاظ على هيبته القوية في البطولة معتمدا على مجموعة من اللاعبين الكبار في مقدمتهم راشد ناصر وجاسم عبدالرضا وخميس عبدالله وطلال مصبح وخالد خليفة والأمريكي تايلور، وخليفة خليل المتميز في الرميات الثلاثية. ويحل بني ياس ضيفا على الشارقة في الإمارة الباسمة، في مباراة يبحث خلالها كل فريق على تعويض خسارة الجولة 6، حيث خسر الشارقة أمام الشباب وبني ياس من الوصل.

ويلتقي في المباراة الثالثة الوصل مع الشعب في زعبيل وفيها يخطط عماد عثمان المدرب السوري عن كيفية استمرار الانتصارات أملا في تواجده في المقدمة مع الكبار، والشعب يريد الابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله في الترتيب.

من جانب آخر حددت لجنة المسابقات باتحاد السلة 4 مارس المقبل موعد مباراة السوبر بين الشباب والأهلي، وهي مباراة مؤجلة من بداية الموسم الحالي.