روجينــا: التمثيل غير التقليدي وراء نجاحي

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الفنانة روجينا حالة رضا بسبب ردود «الأفعال الطيبة»، التي لقيتها حتى الآن حول دوريها في مسلسلي «كلبش 2» أمام أمير كرارة، و»ضد مجهول» أمام غادة عبد الرازق؛ حيث تحدت نفسها وقدمت دورين مختلفين عن بعضهما، مؤكدة أن نجاحها في تأديتهما يعود للخروج من القوالب التقليدية للتمثيل.

وقالت روجينا: «توقعت أن يحقق الجزء الثاني من مسلسل «كلبش» نجاحاً كبيراً وتصدره المنافسة في شهر رمضان هذا العام بمجرد قراءة السيناريو، رغم أنه في العادة يكون هناك قلق من تقديم جزء ثان لأي عمل لأن نجاحه يكون غير مضمون».

وأضافت «عادة ما يكون الجزء الثاني أقل نجاحا من الأول في أي عمل ولكن ما حدث في «كلبش 2» أنه خالف هذه القاعدة وخالف كل التوقعات ونجح جماهيريا أكثر من الجزء الأول سواء في نسبة المشاهدة أو الإعلانات، إضافة إلى التأثير الكبير في الشارع، وتعلق الجمهور بشخصية الضابط «سليم الأنصاري» الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة الذي أصبح بالنسبة لهم بطلاً شعبياً».

وعن تعاونها مع أمير كرارة، قالت روجينا: «هناك كيمياء خاصة تجمعني به، وذلك لاجتهادنا في الشخصيات التي نقدمها فأصبح التعاون بينا بمجرد النظر».