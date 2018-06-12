الزواج الناجح يقوم على الحب والمودة

أحمد شعبان (القاهرة)
الزواج آية من آيات الله التي يجب أن نتأمل ونتفكر فيها، والتوافق بين الزوجين دليل رضا الله عز وجل على عباده، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً...)، «سورة الروم: الآية 21».
قال الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، علمتنا آيات القرآن الكريم أن الزواج الناجح قائم على الحب والمودة والاحترام بين الطرفين، فالمرأة خير متاع لزوجها، وكذلك الزوج، وبذلك يكونان سبب السعادة لبعضهما في الدنيا والآخرة، وفي ذلك قال تعالى: (... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...)، «سورة البقرة: الآية 187»، ومن جمال التصوير القرآني أن الرجل يمتاز بكمال العقل، والمرأة تمتاز بكمال العاطفة، فإذا التقيا على هذا الوجه تكاملا وصارا مثل اللباس الذي لا يستغنى عنه صاحبه.
|
والله سبحانه وتعالى جعل الزواج من سنن الأنبياء، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...)، «سورة الرعد: الآية 38»، وعلى هذا فاللباس طهارة وعفة وغنى واستغناء، ولهذا قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، «سورة المؤمنون: الآية 5».
|