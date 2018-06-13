سلمى بنت خصفة .. قدوة نساء زمانها

القاهرة (الاتحاد)

سلمى بنت خصفة التيمية، ذات عقل وفضل وسداد رأي، عاشت فترة الفتوحات، أقبلت على ساحات المعارك ببسالة، خير قدوة لنساء زمانها في الشجاعة والحمية.تزوجها المثنى بن حارثة الشيباني، الذي أبلى في فتوحات الإسلام في العراق بلاء لم يبلغه أحد، حتى جُرح في موقعة جسر أبي عبيد ومات متأثراً بجراحه، فحزنت وتألمت لفقدان جيش المسلمين لفارس شجاع مثله. انقضت عدتها، فخطبها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنجبت له عميراً الأصغر وعمراً وعمران، وأم عمرو وأم أيوب أم إسحاق، عاشت في بيت سعد وسلكت نهجه.

لها مواقف دالة على فراستها وذكائها في وقت من أشد الأوقات حرجاً على جيش المسلمين، فلما طلب أبو محجن من سعد أن يعفيه من السجن، فرده سعد، فأتى إلى سلمى وهو يعلم حميتها، فقال لها هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذلك؟ قال: تخلين عني، وتعيرينني فرس سعد فلله عليّ إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي، فأوجست خيفة في نفسها بادئ الأمر حتى حرك نخوتها بقوله:

إذا قمت عناني الحديد وأغلقتْ

مصاريع دوني قد تصم المناديا