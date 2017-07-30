«أبوظبي للإسكان»: 24 تصميماً من «بيتي 2» لمساكـن المواطنيـن

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشف سيف بدر القبيسي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، البدء في طرح مبادرة «بيتي 2» التي توفر 24 تصميماً مختلفاً، تناسب مختلف أنواع الأراضي في إمارة أبوظبي، بما فيها مناطق جنوب الشامخة، حيث يمكن للمواطنين اختيار التصاميم المناسبة من مخططات مختلفة ومتنوعة، تلبي احتياجات الأسر المواطنة عند البدء في اتخاذ قرارات بناء المسكن.

وقال القبيسي في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن المواطنين الراغبين في الحصول على مخططات تصاميم المساكن، يمكنهم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، اعتباراً من اليوم الأحد»، مشيراً إلى أن جميع التصاميم معتمدة من قبل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، وذلك لتقليل المدة اللازمة لاعتماد المخططات، حيث إن التصاميم لا يمكن التعديل عليها.. وفي حال رغبة المواطن في التعديل، فيتطلب الأمر إعادة عملية المراجعة والاعتماد مرة أخرى.

وأشار القبيسي إلى أن مبادرة «بيتي 2» توفر أنماطاً وتصاميم متنوعة، تشمل الطراز الحديث، الأندلسي، الإسلامي، والتراثي وغيرها، والتي تتماشى مع جميع الأذواق، مشيراً إلى دراسة ومراجعة المعايير والاشتراطات المطبقة كافة في الدولة، علاوة على إمكانية التوسعة المستقبلية.

ولفت مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان إلى أن مبادرة بيتي بنسختها الأولى والثانية تستهدف تخفيف العبء على المواطنين من حيث عناء البحث عن استشاريين أو الانتظار لفترات طويلة لإعداد التصاميم، علاوة على تخفيض أتعاب الاستشاريين والمحددة بنسبة 3% في حال الحصول على تصاميم «بيتي 1&2» (1% أتعاب تصميم و2% أتعاب إشراف) من التكلفة الإجمالية، بينما تكون النسبة في حالة توجه المواطنين إلى الاستشاريين مباشرة (خارج نطاق الهيئة) 4% من إجمالي تكلفة المسكن.

وكشف القبيسي أن التصاميم الـ 24 ضمن مبادرة «بيتي 2» مقدمة من 6 مكاتب استشارية مؤهلة، مؤكداً أنها في مرحلة الترخيص حالياً لدى الجهات المعنية، وقد تم تطويرها بعد دراسة ملاحظات المواطنين المستفيدين من التصاميم السابقة فيما يخص حجم البناء وعرض الواجهات لتتناسب مع جميع الأراضي الحكومية الممنوحة من الهيئة.

وأفاد بأن التصاميم الجديدة تم تحسينها بناء على ملاحظات الجمهور في وقت تم التنويع في التصاميم بحيث تتضمن بناء طابق أرضي وطابق أول، وطابق أرضي وأول وروف. فيما تتراوح مساحة التصاميم بين 380 إلى 650 متراً مربعاً، مع مرونة المساحات للتوسعة المستقبلية، ولا تتعدى القيمة التقديرية لهذه التصاميم قيمة قرض البناء والبالغة مليوني درهم، لافتاً إلى توافق 20 تصميماً من مبادرة «بيتي 2» مع مساحات الأراضي في مشروع جنوب الشامخة.

وشدد على أن أحد أهم أهداف الهيئة، هو رضا المواطنين عن خدمات الإسكان.