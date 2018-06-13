الغميصاء «أم أنس» .. جعلت مهرها إسلام زوجها

القاهرة (الاتحاد)
الغميصاء بنت ملحان بنت خالد، ألقابها «الغميصاء» أو «الرميصاء»، و«أم سليم»، ذا حكمة بالغة، وصبر جميل، إحدى المبشرات بالجنة، سبب في إسلام زوجها.
تزوجت قبل إسلامها مالك بن النضر وولدت له أنس، فلما ظهرت شمس الإسلام، أسلمت وغضب زوجها وقال لها: أصبوت؟، قالت: ما صبوت، ولكن آمنت، فأخذت تلقن ابنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال زوجها: لا تفسدي عليّ ابني، فقالت: لا أفسده، وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا ابني هو خادم لك، فدعا له النبي قائلاً: «اللهم أكثِرْ ماله وولده وبارك له فيما أعطيته».
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لها مواقف دالة على قوة صبرها، فلما مات غلامها من أبي طلحة، ولم يكن أبوه بالبيت، قامت أم سليم وغسلته وكفنته عليه، فلما عاد زوجها وضعت بين يديه طعاماً فأكل، ثم تطيّبت له فأصاب منها، فقالت: يا أبا طلحة، ماذا تقول في آل فلان الذين أودعوا وديعة عند آل فلان، وأبوا أن يردوها؟ فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن الوديعة مؤداة إلى أهلها، فقالت: فإن الله أخذ وديعته منا، فاسترجع، وذهب إلى النبي وشكا له زوجته، فقال له صلى الله عليه وسلم داعياً: «بارك الله لكما في ليلتكما»، فرزقهما الله عشرة من الذكور كلهم حفظوا القرآن.
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توفيت في خلافة معاوية رضي الله عنه.