الألماني جورج نييف يحرز جائزة «لونجين الكبرى»

الشارقة (الاتحاد)

فاز الفارس الألماني جورج نييف بالفرس «كارينا 11» بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وحاز على جائزة المركز الثاني وأعلى نقاط جولة الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز الفارس القطري باسم محمد حسن بالجواد «ذا توي ميكر»، وحازت الفارسة الفرنسية أدلين هيكارت بالجواد «باشا دو جاي» على جائزة المركز الثالث، وجرت فعاليات البطولة بنادي الشارقة للفروسية على مدى ثلاثة أيام.

شهد منافسات الختام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة لونجين راعية البطولة الدولية وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية مدير البطولة، وجمهور كبير من عشاق رياضة قفز الحواجز من داخل وخارج الإمارات.

جائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، تتضمن واحدة من جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والمنافسة بمواصفات الجولتين صمم مسارها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (140 ـ 160) سم ، وصعد إلى الجولة الثانية ثمانية فرسان بعد أن أكملوا الجولة الأولى من دون أخطاء، ونجح الفارس الألماني جورج نييف بالفرس «كارينا 11» في تسجيل الزمن الأفضل منهيا الجولة في (41:68) ثانية منحه لقب كأس البطولة، على حساب الفارس القطري باسم محمد حسن المشارك الثالث في الجولة الثانية لتشهد جولة الختام والإعلان عن أسماء المتأهلين الثلاثة للمشاركة في كأس العالم (2017) من دول المجموعة السابعة ضمن منظومة الاتحاد الدولي للفروسية، وجائزة المركز الثالث نالتها الفارسة الفرنسية أدلين هيكارت بالجواد «باشا دو جاي» وأكملت الجولة الثانية في زمن بلغ (43.08) ثانية، المركز الرابع ناله الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد «سسبنس فلوريفال»، والخامس نالته الفارسة ماريا فكتوريا من بورتوريكو بالفرس «كويتانا 11».

وفاز الفارس السعودي خالد العيد بالفرس «أساطير» بجائزة لونجين الكبرى لبطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمة والتي أقيمت على الميدان الرملي الخارجي بمواصفات الجولة الواحدة وجولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وشارك فيها 25 فارسا وفارسة، وأنهى التمايز في الزمن الأفضل بلغ (33:92) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني مواطنه رمزي الدهامي بالجواد «ديجي» وأنهى التمايز في زمن بلغ (34:62) ثانية، ثم الفارسة الأردنية ميسم بشارات التي قدمت استعراضا قويا مع الجواد «فاليسكا» مستفيدة من مشاركتها في ذيل قائمة المشاركين في التمايز ونجحت في إكمال الجولة من دون خطأ في زمن بلغ (43:65) ثانية

وأضاف السعودي الدهامي فوزا جديدا بصحبة الجواد «تيد» وحقق معه جائزة شادويل الكبرى المصغرة في البطولة من فئة الثلاث نجوم والتي جرت وقائعها على ميدان الصالة المغطاة، وشارك فيها 20 فارسا وفارسة، وتوّج الفائزين ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وحل ثانيا عبد الله حميد المهيري مع الفرس «شا شا شا 7» وجاء ثالثاعبد الله المري بالفرس «ايه ام اس كاتش مي» برصيد 8 نقاط جزاء.