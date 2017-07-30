أستراليا: اعتقال 4 في عملية لمكافحة الإرهاب



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 سيدني (أ ف ب) اعتقل أربعة أشخاص أمس في سلسلة من المداهمات الأمنية في أنحاء سيدني اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنها جرت لإحباط مخططات لهجمات إرهابية. واقتحم رجال الشرطة منازل في أربعة أحياء على الأقل في سيدني بعضها في وسط المدينة. وقالت الشرطة في بيان «نفذت وحدة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب عمليات بحث متعددة في سيدني السبت، ما أدى إلى اعتقال أربعة أشخاص». وأضاف البيان «لا تزال عمليات البحث والتحقيقات الموسعة مستمرة، وسيتم السماح بالاطلاع على معلومات أكثر في الوقت المناسب». وأفادت قناة «سفن نتوورك» أن أربعين شرطياً من وحدة مكافحة الإرهاب تقدموا من أحد المنازل في قلب سيدني بعد اكتشاف فريق من خبراء المتفجرات جهازاً مشبوهاً، دون أن تؤكد الشرطة هذه الواقعة.