منفذ اعتداء هامبورج تشدد بشكل مفاجئ

هامبورج (أ ف ب)

أعلن آندي جروته وزير الداخلية في هامبورج، أمس، أن المشتبه به في الهجوم بسكين الذي أدى إلى مقتل شخص داخل سوبرماركت في المدينة الجمعة، كان معروفاً لدى السلطات بأنه «متشدد»، مشيراً إلى وجود مؤشرات تدل على تطرفه، كما أشار إلى أن منفذ الاعتداء يعاني من مشاكل نفسية.

وكانت الشرطة قد أعلنت مساء أمس الأول أن الرجل دخل إلى سوبرماركت، وأخذ سكين مطبخ بطول حوالى 20 سنتيمتراً من فوق أحد الرفوف. وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاثرين هيننجز إنه «مزق التغليف، ثم هاجم فجأة رجلاً بالغاً من العمر خمسين عاماً توفي لاحقاً».

وأصاب المشتبه به في ما بعد شخصين بجروح داخل السوبرماركت قبل أن يلوذ بالفرار، متسبباً بإصابة آخرين. لكن المارة تمكنوا من السيطرة عليه.

ودهمت الشرطة مأوى لطالبي اللجوء في هامبورج، حيث كان المهاجم يعيش. وأطلت النساء والأطفال المصدومون من الغرف الواقعة في الطابق الأول من المبنى 4 دي، فيما روى جيران أن منفذ الاعتداء (26 عاماً) تغير في شكل مفاجئ من شخص يساعد الجميع إلى متعصب.