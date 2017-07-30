ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس، وعيّن مكانه وزير الأمن الداخلي والجنرال السابق جون كيلي لتتحول النزاعات في أروقة البيت الأبيض إلى حرب علنية. وبعد ساعات فقط على فشله في تعديل نظام الرعاية الصحية في تصويت سلط الأضواء على مدى هشاشة سيطرته على حزبه في الكونجرس، أعلن ترامب أمس الأول ثاني تغيير في الدائرة المقربة منه في غضون أقل من أسبوع.

ومنذ دخول ترامب البيت الأبيض قبل ستة أشهر، استقال أو أٌقيل مستشاره للأمن القومي، ونائب مستشاره للأمن القومي، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، والمتحدث باسم البيت الأبيض، ومدير الإعلام فيه، ووزير العدل بالوكالة، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، وأخيراً رئيس فريق العاملين في البيت الأبيض.

وكان بريبوس في عين العاصفة لأشهر عدة، حيث تابع مغادرة زميل مقرب في البيت الأبيض تلو الآخر، وهو ما بلغ ذروته مع استقالة الناطق باسم الرئاسة شون سبايسر منذ أسبوع.

وبدا خروجه من البيت الأبيض أمراً لا مفر منه بعدما ترك ترامب مدير الإعلام الجديد انطوني سكاراموتشي يهاجمه علناً، حيث وصفه بالمصاب بـ «جنون الارتياب وانفصام الشخصية»، في آخر هجوم لفظي بذيء له على كبار مساعدي ترامب.

وأعلن ترامب عن التغيير عبر موقع «تويتر» فور وصوله إلى واشنطن من رحلة رافقه خلالها كل من بريبوس وسكاراموتشي.