إيران: مواصلة البرنامج الباليستي بكامل طاقته

طهران (أ ف ب)

تعهدت إيران أمس بمواصلة برنامجها البالستي «بطاقته الكاملة» منددة بالعقوبات الجديدة التي أقرها الكونجرس الأميركي بحقها وسط تصاعد حدة التوتر مع تشديد الدول الغربية للهجتها حيال طهران ومطالبتها بالكف عن إطلاق الصواريخ.

وفي إشارة أخرى إلى تصاعد حدة الخلاف بين واشنطن وطهران، أعلن الحرس الثوري أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية اقتربت من زوارق تابعة له في الخليج العربي الجمعة، وأطلقت أعيرة تحذيرية تجاهها في حادثة اعتبرها «استفزازية»، هي الثانية من نوعها في أسبوع.

وأفاد الحرس في بيان أنه «ظهر أمس الأول الجمعة حلقت مروحيات انطلقت من حاملة الطائرات «نيميتز» والسفينة الحربية المرافقة لها في الوقت الذي كانت تحت رصد ومتابعة من قبل الفرقاطات الإيرانية.. في منطقة رسالت النفطية الغازية، واقتربت من السفن الحربية للحرس الثوري».

وأضاف البيان أن «الأميركيين قاموا بتصرف استفزازي وغير مهني من خلال تحذير السفن الحربية الإيرانية وإطلاق قنابل مضيئة». إلا أن سفن الحرس الثوري لم تكترث «للسلوك غير التقليدي وغير الطبيعي للسفن الأميركية واصلت مهمتها» فيما «غادرت حاملات الطائرات والسفينة الحربية المرافقة لها المنطقة».