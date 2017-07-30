باكستان: شريف يختار شقيقه خلفاً سياسياً له

إسلام أباد (أ ف ب)

اختار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا أمس الأول، شقيقه شهباز ليكون خلفه السياسي، ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيساً للوزراء بشكل مؤقت. ويحدد إعلان شريف الطريق لباكستان بعد أن قضت المحكمة العليا بتنحيته في قرار يثير حالة من الاستقطاب في البلاد، ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية فيها.

وخلال سبعين عاماً أمضت البلاد أكثر من نصفها في ظل حكم عسكري، أصبح شريف رئيس الوزراء الـ15 الذي يُقال قبل إكمال عهده بعدما قضت المحكمة العليا أمس الأول بأنه «لم يعد يتمتع بالأهلية» للبقاء في منصبه. وقال شريف في خطاب أمام حزبه «أدعم شهباز شريف (خلفاً) من بعدي، لكن ترشحه للانتخابات سيأخذ وقتاً، لذا اسمي الآن شهيد حقان عباسي» ليترأس الحكومة بالوكالة.

ويتولى شهباز منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، كما أنه عضو في مجلس الولاية؛ ولذلك يجب انتخابه للبرلمان الوطني قبل أن يصبح رئيساً جديداً للوزراء.

وفي وقت سابق أمس، أكدت اللجنة الانتخابية الباكستانية إجراء انتخابات جديدة في دائرة شريف الانتخابية السابقة.