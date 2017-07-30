كوريا الشمالية: البر الأميركي أصبح في مرمى صواريخنا

سيؤول، واشنطن (وكالات)

قالت كوريا الشمالية أمس إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأميركي، ما أثار تحذيراً شديداً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوبيخاً من الصين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف بنفسه على إطلاق الصاروخ أثناء الليل يوم الجمعة، وقال إنه «تحذير شديد» للولايات المتحدة، وإنها لن تكون بمأمن من الدمار إذا حاولت شن هجوم.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي صوراً لعملية إطلاق الصاروخ، مخلفاً كتلة من اللهب في الظلام، وكيم وهو يهلل مع مساعديه العسكريين.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في «تجربة الإطلاق أكدت مجدداً إمكانية الاعتماد على نظام الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وأظهرت القدرة على القيام بإطلاق مفاجئ لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي منطقة وفي أي مكان وفي أي وقت، وأثبتت بوضوح أن البر الرئيسي الأميركي بالكامل يقع في مرمى نيران صواريخ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.