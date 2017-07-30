الاتحاد الأوروبي يمنح إيطاليا 46 مليون يورو للمساعدة في حماية حدود ليبيا

بروكسل (رويترز)

منح الاتحاد الأوروبي إيطاليا 46 مليون يورو (54 مليون دولار) للمساعدة في حماية الحدود الشمالية والجنوبية لليبيا في إطار جهود التكتل لكبح وصول المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط. ووصل 95 ألف شخص إلى إيطاليا هذا العام بعد أن أقلتهم قوارب مهربي البشر من على السواحل الليبية التي تتسم بغياب القانون. وتعتزم روما إرسال سفن تابعة لقواتها البحرية إلى المياه الإقليمية الليبية الشهر المقبل لمكافحة عمليات تهريب البشر إضافة إلى سعيها تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا.

ونشر الاتحاد الأوروبي بالفعل سفنا إلى الشمال من المياه الإقليمية الليبية في البحر المتوسط وتبرع بمبلغ 90 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية لمهاجرين عالقين في ليبيا ولمساعدتهم في العودة جنوبا إلى بلادهم بالقارة الأفريقية لصرفهم عن المخاطرة بقطع الرحلة الخطرة للوصول إلى دول الاتحاد.

وتتعرض إيطاليا، التي تمثل بالنسبة للأفارقة المدخل الرئيس إلى أوروبا، لضغوط متزايدة ولجأت لإبرام اتفاقات ثنائية مع ليبيا دون انتظار باقي دول الاتحاد لتحذو حذوها.

لكن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي عبر عن أمله في أن مبلغ الاتحاد الإجمالي وهو 136 مليون يورو ومساهمات إيطاليا سيؤديان في النهاية إلى تقليل أعداد الوافدين إلى أوروبا.

وقال المسؤول «إذا أردنا وقف هذا التدفق يجب أن يكون هناك عنصر ردع. تلك واقعية سياسية. إيطاليا هي الدولة التي لها أكبر وجود على الأرض في ليبيا من بين دول الاتحاد ولديها سفارة ومخابرات هناك». وتابع قائلا «إذا أردنا من يقوم بشيء يحقق تغييرا فعليا فلن تكون سوى إيطاليا. سندعمها ماليا ومن شأن ذلك أن يحدث تأثيرا».