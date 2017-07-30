4 طائرات إسرائيلية تخترق أجواء لبنان



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 بيروت (وكالات) أفاد الجيش اللبناني، في بيان أمس، بأن 4 طائرات استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية. ووفقاً للبيان، فإن طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية صباح أمس من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش. وأضاف البيان أن طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت من فوق البلدة المذكورة. وكانت طائرتان إسرائيليتان قد خرقتا الأجواء اللبنانية الليلة الماضية الأولى من فوق بلدة رميش والثانية فوق مناطق الجنوب.