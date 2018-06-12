علماء آثار: الفراعنة عرفوا ألف عيد في العام

(د ب أ)

قال عالم المصريات، فرنسيس أمين، إن الفراعنة عرفوا قرابة ألف عيد في العام، وأن مدنا مصرية قديمة ، مثل مدينة " كانوب " قرب الإسكندرية، كانت المدينة التي لا تنام في الأعياد.

وأفاد فرنسيس أمين ، اليوم الثلاثاء ، بأن الأعياد الدينية في هذه المدينة كانت تتسم بمظاهر دنيوية، أكثر من المظاهر والطقوس الدينية، وكانت تقترب صورة احتفالاتها من تلك الصورة التي نراها في الاحتفالات الأوروبية المعاصرة بأعياد القديسين.

وأضاف أن أعياد المصريين تأثرت باختلاطهم مع اليونانيين والرومان، فاتسمت الأعياد بلمحة دنيوية في عاداتها وطقوسها وطرق الاحتفال بها.

وأشار إلى أن انتشار الأعياد في مصر القديمة، بجانب زخمها وبهجتها ، لفتت أنظار المؤرخين والرحالة، مثل الشاعر الروماني أوفيد الذى وصف المصريين القدماء بأنهم " أهل أعياد "، وأن المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت، حرص على تسجيل تفاصيل الأعياد في مصر الفرعونية، والتي أحصت نقوش معبد هابو في غرب الأقصر أسماء 282 عيدا منها.