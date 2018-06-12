علماء آثار: الفراعنة عرفوا ألف عيد في العام

(د ب أ)
قال عالم المصريات، فرنسيس أمين، إن الفراعنة عرفوا قرابة ألف عيد في العام، وأن مدنا مصرية قديمة ، مثل مدينة " كانوب " قرب الإسكندرية، كانت المدينة التي لا تنام في الأعياد.
وأفاد فرنسيس أمين ، اليوم الثلاثاء ، بأن الأعياد الدينية في هذه المدينة كانت تتسم بمظاهر دنيوية، أكثر من المظاهر والطقوس الدينية، وكانت تقترب صورة احتفالاتها من تلك الصورة التي نراها في الاحتفالات الأوروبية المعاصرة بأعياد القديسين.
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وأشار إلى أن انتشار الأعياد في مصر القديمة، بجانب زخمها وبهجتها ، لفتت أنظار المؤرخين والرحالة، مثل الشاعر الروماني أوفيد الذى وصف المصريين القدماء بأنهم " أهل أعياد "، وأن المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت، حرص على تسجيل تفاصيل الأعياد في مصر الفرعونية، والتي أحصت نقوش معبد هابو في غرب الأقصر أسماء 282 عيدا منها.
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