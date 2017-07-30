الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لـ «لأقصى»

عمان (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك عبدالله الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وأعرب العاهل الأردني عن «تقديره لدعم الرئيس الأميركي، وللدور المهم الذي لعبته الإدارة الأميركية في المساعدة على احتواء الأزمة».

وأكد الملك عبد الله خلال الاتصال، أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

وفي وقت سابق أمس، أدت مجموعة من عصابات المستوطنين، طقوساً تلمودية على عتبات باب الأسباط «من أبواب الأقصى» بصوت مرتفع، وتوجهت عقب ذلك واستكملتها عند باب الرحمة من الخارج بحراسة قوات الاحتلال.

من جهة ثانية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش بعض المصلين خلال دخولهم للمسجد الأقصى عبر جهاز فحص يدوي لكشف الأسلحة والمعادن، وتُفتّش حقائب الداخلين إلى المسجد من رجال ونساء.

ومنعت قوات الاحتلال مجموعة من النساء من عائلة جبارين من مدينة أم الفحم في أراضي عام 48 من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وأوقف جنود الاحتلال النساء خلال محاولتهن الدخول إلى الأقصى من باب القطانين بعدما تفحصوا بطاقاتهن الشخصية، واكتشفوا أنهن من عائلة جبارين التي نفذ ثلاثة من أبنائها عملية إطلاق النار في المسجد الأقصى قبل أسبوعين.