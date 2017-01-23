«الهيئة» تدعو إلى التفاعل وتبني الأفكار الإبداعية في «اليوم الرياضي الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أنه مع الاقتراب من موعد اليوم الرياضي الوطني الذي يقام في كل مناطق الدولة 16 فبراير المقبل، تتواصل الاجتماعات، ويتواصل الاستعداد لإخراجه في أفضل صورة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للحدث من أجل الاتفاق على كل كبيرة وصغيرة تخص هذه المناسبة، وذلك من خلال لجنة الفعاليات بالهيئة، والتي يرأسها خالد المدفع مساعد الأمين العام للهيئة.

وقال عبد الملك: المجال مفتوح لأي أفكار جديدة، أو مقترحات ذات مغزى، وسنحرص على تبني أي ابتكارات إبداعية غير تقليدية تطرح من قبل الشركاء الفاعلين في هذا الحدث، ومنذ إطلاق المبادرة وتشكيل لجنتها العليا، يجري العمل بشكل علمي مدروس لتحقيق كل الأهداف المرجوة.

وأكد أن الجميع يرفعون شعار«روح الفريق الواحد» لترجمة كل الجهود من المؤسسات المختلفة والقطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى حدث وطني كبير، يترك بصمته على كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

وكانت اللجنة العليا التي يرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وإبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وناصر البدور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وشما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال، قد كلفت اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بتشكيل وقيادة فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني.