43 ألف فلسطيني ينتخبون ممثليهم في 14هيئة

رام الله (الاتحاد)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية، في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحاً، لتمكين نحو 43 ألف ناخب وناخبة، هم أصحاب حق الاقتراع، من الإدلاء بأصواتهم في 25 مركز اقتراع.

وقالت اللجنة، إن عدد الهيئات المحلية التي تشملها الانتخابات التكميلية 14 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 51 قائمة، تضم 411 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 142 مقعداً مخصصة لها. ودعت اللجنة المواطنين في الهيئات المشمولة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. وأهابت بالفصائل والأحزاب والكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد. وأجريت انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط من دون قطاع غزة، في 13 مايو المقبل، بسبب رفض حركة «حماس» السماح بإجرائها، بدعوى أنها تتم من دون توافق معها، كما قاطع الانتخابات إلى جانب حماس كل من حركة الجهاد والجبهة الشعبية اليسارية.