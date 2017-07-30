9 آلاف لاجئ سوري يسجلون للعودة إلى ديارهم من عرسال



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 بيروت (وكالات) انتقلت عائلات من النازحين السوريين بمخيمات النازحين العشوائية في منطقة عرسال الحدودية، إلى وادي حميد شرقي لبنان تمهيداً للتوجه عبر الحافلات إلى داخل الأراضي السورية. في حين تواصلت عمليات تسجيل اللاجئين الراغبين في العودة لبلادهم هرباً من المعارك، والذين ارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 9 آلاف شخص، بانتظار تسليم لوائح الأسماء إلى قوات الأمن اللبنانية للبدء بالترتيبات اللوجستية وإتمام عملية الإجلاء. ونزحت العائلات من عرسال إلى وادي حميد بسبب المعارك الأخيرة بين مليشيات «حزب الله» وجبهة «النصرة» سابقاً ومسلحين من جماعات إرهابية أخرى تسللت من سوريا إلى لبنان. وسيقوم الصليب الأحمر اللبناني بمرافقة قوافل النازحين إلى الحدود السورية، بناء على طلب من الأمن العام اللبناني الذي سيضع خطة الخروج، ويشرف على انتقال اللاجئين إلى داخل الأراضي السورية، ليتسلم نظيره السوري مواكبة العائدين إلى منطقة القلمون الشرقي، ومحافظة إدلب. وبدأ سريان اتفاق لوقف النار تم بوساطة الأمن الداخلي اللبناني، صباح الخميس الماضي، بين الحزب اللبناني و«النصرة» في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، وينص على إجلاء المسلحين من الأراضي اللبنانية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.